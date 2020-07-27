В Бразилии обнаружили новую разновидность "свиного гриппа"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 июля. /ТАСС/. Бразильские ученые обнаружили неизвестную ранее мутацию вируса "свиного гриппа", обладающую высоким пандемическим потенциалом. Об этом в интервью газете Globo сообщила глава лаборатории респираторных вирусов и кори Fiocruz (научно-исследовательское объединение имени Освалдо Круза при Минздраве) Миралда Сикейра.

"С 2005 года обнаружено 25 различных вариантов вируса гриппа А/H1N2. Но тот, что мы обнаружили в городе Ибипора (штат Парана на юге страны - прим. ТАСС) отличается от открытых ранее", - приводит издание ее слова в опубликованном в понедельник интервью. Как уточняет исследователь, этот вирус имеет генетические отличия от других возбудителей "свиного гриппа", обладает высоким уровнем заразности. "Я бы сказала, что потенциал вызвать пандемию у него такой же [как у коронавируса]", - полагает Сикейра.

Вместе с тем, как отмечает ученый, на данный момент известно об одном случае заражения - речь идет о 22-летней сотруднице одного из местных мясоперерабатывающих предприятий. По информации газеты, женщина перенесла заболевание в легкой форме. Случаев передачи вируса между людьми пока не зарегистрировано, но при дальнейших мутациях возбудителя вероятность их появления может увеличиться, считает Сикейра. Сейчас группа ученых изучает порядка 3 тыс. образцов биоматериала жителей региона, тесты которых на коронавирус и другие респираторные инфекции показал отрицательный результат.

При этом, как указывает исследователь, вакцина против нового "свиного гриппа" может быть создана в короткий срок. "Это, конечно, будет не идеальный препарат, он не сможет сформировать длительный иммунитет у всех, но поможет предотвратить [возможную] пандемию", - полагает вирусолог.