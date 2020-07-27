В Минпросвещения заявили, что в детских лагерях не было вспышек коронавируса

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Вспышек коронавируса в детских лагерях не было, серьезных опасений нет. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Пока нет [никаких вспышек]. Мы постоянно мониторим ситуацию, контролируем вместе с Роспотребнадзором. У нас горячая линия, по всем вопросам можно обратиться на горячую линию министерства просвещения, задать вопросы, но каких-то серьезных опасений на сегодняшний день нет",- сказал он.

Смены для детей из других регионов могут пройти в летних лагерях в августе в случае стабильной эпидемической ситуации.

"У нас открылись федеральные лагеря - "Артек", "Орленок", "Океан", "Смена". Там сейчас отдыхают школьники данного региона (где расположены лагеря - прим. ТАСС). В августе, возможно, если позволит эпидемиологическая ситуация, будут смены для детей из других субъектов Российской Федерации. Мы вместе с министерством транспорта организовываем "зеленые коридоры" и надеемся, что такая возможность будет", - сказал Кравцов.

1 июля детские санатории и лагеря возобновили работу в регионах России после приостановки приема отдыхающих в середине марта из-за пандемии коронавируса. Их работа разрешена при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора, запрещены массовые мероприятия. На территории учреждений проводится регулярная дезинфекция, а дети перед заселением проходят дополнительные медицинские обследования. Решение об открытии лагерей принимает местный штаб по борьбе с коронавирусом, но заработать они смогут только на третьем этапе смягчения ограничительных мер. До полного снятия ограничений отдыхать можно будет только в том регионе, где живет ребенок. Тем, кто живет в Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе, можно будет выезжать в лагеря в соседних регионах.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал обновленные рекомендации по работе детских лагерей, в частности в них усилили контроль за здоровьем детей и сотрудников, но отдыхать можно без масок. Также до полного снятия ограничений отдыхать можно только в том регионе, где живет ребенок. Группы и отряды должны быть заполнены только наполовину, на территории лагеря не должно быть посторонних. Кроме этого, в учреждениях запрещены массовые мероприятия и родительские дни.