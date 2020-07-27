Участники экспедиции в рамках проекта "Большая Арктическая регата" достигли Мурманска

МУРМАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Экспедиционная команда яхты "Мария" в рамках проекта "Большая Арктическая регата", который будет реализован в 2021 году, прошла большую часть маршрута в целях проверки организационных возможностей вовлеченных регионов к участию в проекте и достигла Мурманска. Об этом сообщил в понедельник руководитель экспедиции, член Общественного совета при Минприроды РФ, генеральный продюсер проекта Станислав Корякин.

"Экспедиционный поход 2020 года. Его задача - проверить инфраструктуру, организационные возможности, посмотреть, какие регионы готовы. Этот поход должен показать, сколько яхт мы можем привести сюда. <…> Это решение организационных вопросов, в том числе с властями регионов, которые будут вовлечены. Я предполагаю, что это будут Мурманская область и Ненецкий автономный округ. Возможно, присоединится Архангельская область. Третья составляющая регаты - экологическая", - сказал Корякин.

Он добавил, что одна из главных идей проекта - дать импульс строительству индустрии для организации отдыха на воде, развитию прибрежных территорий и маломерного флота, подготовленного для северных морей. "На всем протяжении пути мы встречали очень мало заправок для плавучих средств, это ниша для малого бизнеса. Не надо делать большие супер-марины, это должен быть небольшой причал, но снабженный электроэнергией, водой. В Карелии мы такое встречали. Уже почти готовые яхтенные марины", - пояснил руководитель экспедиции.

По информации организаторов, Мурманск в 2021 году должен стать отправной точкой проекта "Большая Арктическая регата". Регату планируется провести с середины июля до середины августа в самой благоприятной для маломерного флота акватории между Мурманском и Нарьян-Маром. Губернатор Андрей Чибис при встрече экспедиции яхты "Мария" заявил, что для Мурманской области важно стать центром туризма в Арктике, а развитие инфраструктуры для водного туризма должно войти в национальный проект.

"Наша задача - стать центром арктического туризма, центром создания инфраструктуры для туризма на воде в Арктике. <…> Арктическая регата, которая сегодня фактически состоялась, это такой символ запуска практически этой работы. Наши друзья, коллеги прошли этот путь, увидели все, что мешает, исследовали, посмотрели Териберку. Мы сейчас создадим специальную группу, чтобы вырабатывать набор решений не только финансовых, но и юридических. В том числе будем стараться, чтобы необходимость софинансирования инфраструктуры попала в нацпроект по туризму. Мы в этом видим гигантскую перспективу", - сказал Чибис.

Яхта "Мария" и ее экипаж

Яхта "Мария" вышла из Санкт-Петербурга в ночь с 5 на 6 июля. В ее команде девять человек. В их числе владелец судна, он же капитан, а в прошлом командир одной из подводных лодок Северного флота Константин Пашинский. Путешествие на яхте по морям Арктики - воплощение его давней мечты.

"Десять лет яхту строил. Это была давняя моя мечта, пока я почти 20 лет служил в военно-морском флоте в Гремихе. В те годы я мечтал, что когда-нибудь вернусь в эти края на своей яхте. Я ее и строил для путешествий. Технические условия закладывались такие, чтобы она была комфортной, мореходной, чтобы позволяла длительно находиться в море в любых районах мирового океана", - рассказал Пашинский.

Старшим помощником капитана яхты является доцент Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Виктор Мурзин. По основной профессии он занимается технологиями подводной сварки, у него есть также диплом яхтенного капитана. "Она же океанская яхта. Мы 40 узлов ветра как-то поймали в шторм. А вообще ее рабочая скорость под парусом до 10 узлов, 5 узлов - под двигателем. Ее осадка составляет 3,15 м, ее длина - 19,5 м, с бушпритом - 23 м, ширина - 4,6 м. Надежная!" - заверил Мурзин.

Есть в команде и девушки. Галина Радаева изучает инфраструктуру арктических портов для воплощения своего будущего проекта, снимает фильм в качестве автора и оператора, по очереди несет морские вахты. "Я из бизнеса. Мы будем делать проектный офис по развитию инфраструктуры регат. <...> В данной экспедиции я выполняла роль оператора и фотографа. У нас будет несколько фильмов, потому что настолько много не только красивых мест, но и моментов, которые можно высветить и показать, что можно сделать по-другому. Разрушенные причалы, объекты, которые на карте есть, а по факту их нет. У нас на борту подводный дрон, им управляют мои коллеги Алексей и Евгения. Он погружается на глубину до 100 м. Камера выводит изображение на экран. Можно видеть затонувшие корабли, представителей флоры и фауны", - рассказала Радаева.

В столице Заполярья яхтсмены пополнят запасы воды, топлива и продовольствия. Затем они возьмут курс на Нарьян-Мар. Оттуда вернутся в Санкт-Петербург.

Проект "Большая Арктическая регата"

Комплексный и многолетний проект "Большая Арктическая регата" объединяет гонки на яхтах, научно-исследовательскую работу, культурно-деловые события и путешествия. К реализации проекта приступили два года назад. Он осуществляется при поддержке Федерального агентства по туризму и Минприроды РФ. Одна из ключевых задач проекта - развитие индустрии отдыха на воде и социально-экономическое развитие прибрежных территорий. В рамках регаты будут проводиться оценка климатических изменений в Арктике и экологический мониторинг.

Яхтенный экспедиционный поход по маршруту Санкт-Петербург - Шлиссельбург - Беломорканал - Архангельск - Мурманск - Нарьян-Мар - Соловки - Петрозаводск - Санкт-Петербург (около 3000 морских миль) организован с целью разведки маршрутов для запланированной на 2021 год большой регаты. Маршрут сформирован с учетом экспертизы возможных стоянок, оценки погодных и организационных условий, обеспечения безопасности и планирования туристических маршрутов, рассчитанных на маломерные суда.