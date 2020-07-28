На Земле во вторник и среду возникнет опасная геомагнитная буря

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Достаточная опасная магнитная буря ожидается во вторник. Об этом говорится в докладе начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ Сергея Диденко, который опубликован на сайте учреждения.

В сообщении говорится, что настолько мощная буря способна нарушить работу электронных устройств, средств связи и каналов телекоммуникации. Диденко попросил учесть эту информацию при развертывании станций и узлов связи на выездных мероприятиях.