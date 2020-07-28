День крещения Руси отмечают в России 28 июля в день памяти святого князя Владимира

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) 28 июля (по старому стилю - 15 июля) празднует день памяти великого князя Киевского Владимира - крестителя Руси, канонизированного в XIII веке. В этот день в России отмечается День крещения Руси.

В этот день в храмах РПЦ совершают богослужения по чину великого праздника и проводят особые молебны. "Согласно решению Архиерейского собора Русской православной церкви 2008 года, в день святого равноапостольного князя Владимира 15/28 июля богослужение следует совершать "по уставу великого праздника". По благословению святейшего патриарха Кирилла, в этот день надлежит ежегодно совершать торжественные богослужения во всех храмах Русской православной церкви с совершением по окончании литургии молебна по особому чину", - говорится на сайте РПЦ.

Ранее заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в этот день литургию в Москве в храме Христа Спасителя, которая начнется в 10 часов утра, и обратится к верующим с проповедью. По его словам, прихожане православных храмов смогут устроить праздничные крестные ходы вокруг своих храмов в тех регионах, где это будет позволять эпидемиологическая обстановка.

Кроме того, в полдень во всех храмах РПЦ в честь праздника будут звонить колокола. "28 июля 2020 года, в День крещения Руси, во всех храмах Русской православной церкви в рамках акции "Слава Тебе, Боже!" будет совершен колокольный звон. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла звон-благовест будет совершаться в храмах в полдень по местному времени", - говорится в сообщении сайта Церкви.

Крещение Руси

Согласно "Повести временных лет", князь Владимир принял крещение в Крыму в византийском поселении Корсунь. После этого православие стало государственной религией киевской Руси. Князь Владимир приказал уничтожить в русских городах языческие святилища, организовал крещение киевлян, а позднее и остальных жителей Древнерусского государства. В 991 году (по другим сведениям - в 996 году) в Киеве была учреждена митрополия, подчиненная Константинопольскому патриархату, а в других русских городах (в частности, в Новгороде) были установлены епископские кафедры.

Крещение способствовало расцвету культуры, распространению грамотности и книжности, развитию иконописи и других форм искусства, а также зодчества: в конце Х века на Руси началось строительство первых каменных и деревянных церквей. В целом процесс христианизации Древней Руси завершился к XII-XIII векам.

По мнению историков, принятие христианства Владимиром было обусловлено как его личными духовными исканиями, так и рядом внутри- и внешнеполитических причин. Язычество не устраивало князя в качестве государственной идеологии, так как противоречило идее централизации власти. Кроме того, принятие христианства позволяло ввести Русь в число ведущих европейских держав своего времени и значительно повысить ее международный статус. Также историки отмечают, что к принятию христианства Владимира могла подтолкнуть память о его бабушке по отцовской линии, княгине Ольге, которая крестилась в Византии в 950-х годах, став первой христианкой на киевском престоле.

История государственного празднования

В Российской империи на государственном уровне празднование дня крещения Руси впервые состоялось в его девятисотлетнюю годовщину: в день памяти равноапостольного князя 15 июля 1888 года. Век спустя, в 1988 году, масштабные мероприятия, связанные с тысячелетием крещения Руси, прошли и в СССР.

В июне 2008 года патриарх Московский и всея Руси Алексий II от имени Архиерейского собора РПЦ обратился к руководству России, Украины и Белоруссии с предложением включить день памяти равноапостольного князя Владимира в число государственных памятных дат. В августе 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев и председатель правительства РФ Владимир Путин поручили Министерству культуры разработать соответствующий законопроект. В мае 2010 года он был подписан главой государства.

На Украине День крещения Киевской Руси - Украины отмечается ежегодно 28 июля. Праздник был установлен 25 июля 2008 года указом президента страны Виктора Ющенко. В Белоруссии день памяти князя Владимира не имеет официального статуса и отмечается только как церковный праздник.