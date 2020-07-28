В США начался третий этап испытания вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Минздрава США дало разрешение на начало третьего этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса, в которых будут участвовать около 30 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс на конференции, организованной медицинским центром Университета Майами.

"В 89 центрах на всей территории США начинается третий этап клинических испытаний, в которых будут участвовать до 30 тыс. человек", - сказал он, напомнив, что фармацевтическая компания Moderna, разрабатывающая вакцину, первый этап испытаний начала в марте. "Это произошло всего через несколько недель после того, как мы получили генетический код коронавируса, - подчеркнул Пенс. - После этого мы, как заявлял президент Дональд Трамп, продолжали работу "со сверхсветовой скоростью", чтобы получить вакцину как можно скорее".

На программу разработки вакцины, напомнил он, Конгресс выделил $10 млрд. "Мы поставили перед собой задачу изготовить сотни миллионов доз вакцины уже к осени, чтобы она была готова к применению в будущем году, - продолжал Пенс. - Мы сейчас приобретаем около миллиарда шприцев и игл для того, чтобы вакцинировать американцев".

На прошлой неделе на брифинге для журналистов Трамп сообщил, что американская компания Pfizer может оказаться первой, чья вакцина от коронавируса пройдет клинические испытания, после чего власти США получат от компании 100 млн доз. Власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета. Администрация направила на эти же цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн - компании Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Novavax.