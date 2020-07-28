Минвостокразвития не ожидает дефицита туристической инфраструктуры в ДФО при росте спроса

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Отелей и другой гостиничной инфраструктуры на Дальнем Востоке достаточно для размещения всех прибывающих в округ туристов даже в условиях растущего спроса. Дефицита мест не ожидается, сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Одной из главных проблем туристической сферы в ДФО остается недостаточно развитая инфраструктура. При этом ранее в Минвостокразвития сообщали ТАСС, что ожидают притока туристов в округ после запуска программы кешбэка за путешествия.

"Гостиничная инфраструктура Дальнего Востока устойчиво развивается, однако по набору гостиничных услуг пока уступает курортным регионам России. При этом считаем, что отелей и другой гостиничной инфраструктуры достаточно для размещения всех туристов, желающих посетить регион", - сообщили в министерстве, отметив, что дефицита гостиниц не ожидается.

В Минвостокразвития уточнили, что всего в ДФО более 2,7 тыс. отелей и других средств размещения, которые предлагают 147,4 тыс. мест для туристов.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российским туристам компенсируют от 5 тыс. до 15 тыс. рублей за путешествия по России. На эти цели будет выделено 15 млрд рублей, получить кешбэк смогут около 3 млн туристов.

Власти ряда регионов заявляли, что ожидают роста туристического потока благодаря запуску такой программы. При этом на Юге РФ, например в Крыму, отмечали, что свободных мест в гостиницах и отелях практически нет, номера забронированы вплоть до октября.