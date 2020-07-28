AP: на 10 тыс. больше детей умирают каждый месяц из-за усугубленного пандемией голода

ТАСС, 28 июля. Связанный с пандемией коронавируса голод за первый ее год более чем на 10 тыс. увеличит ежемесячный рост детской смертности в мире. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на попавшие в его распоряжение данные ООН.

Кроме того, распространение инфекции увеличивает ежемесячный прирост детей, страдающих от острого недоедания, более чем на 550 тыс. За 12 месяцев это число таким образом дополнительно увеличится на 6,6 млн, в то время как за весь прошлый год зафиксировали 47 млн подобных случаев. Среди последствий истощения у детей - вздутие живота, задержка роста, нарушения умственного развития.

Прогнозируемое серьезное ухудшение ситуации связано с пандемией и вызванными ею ограничениями, из-за которых традиционно наиболее подверженные проблеме голода страны были отрезаны от рынка, а доступ их жителей к медицинской помощи сократился.

Как отмечает агентство, рост детской смертности впервые за последние несколько десятилетий обратит вспять достигнутый в этой сфере прогресс. Согласно отчету ЮНИСЕФ, смертность детей до пяти лет в мире стабильно снижалась с 1980 года. При этом причиной около 45% детских смертей является неудовлетворительное питание.

В апреле исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, выступая на виртуальном заседании Совета Безопасности, заявил, что человечество может столкнуться с голодом "библейского масштаба", если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности.