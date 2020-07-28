Все дома в пострадавших от паводка селах Амурской области освободились от воды

ТАСС, 28 июля. Последние остававшиеся подтопленными дома в двух селах Октябрьского района Амурской области, где ранее сильные осадки вызвали паводок, освободились от воды, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"В Смелом вода уже полностью ушла из домов, сейчас спасатели откачивают остатки из подполий, просушивают дома тепловыми пушками. В селе Романовка остаются подтопленными восемь придомовых территорий, и еще в трех домах вода оскопилась в подполе. Здесь также ведется ее откачка", - рассказали в пресс-службе.

Прошедшие в выходные дожди привели к подтоплению 36 жилых домов и 66 придомовых участков в селах Романовка и Смелое. В населенных пунктах администрация района ввела режим ЧС.

Во время подъема воды в пункты временного размещения, расположенные в спорткомплексе села Екатеринославка и в школе села Романовка, был эвакуирован 21 человек, в том числе 10 детей. В настоящее время все эвакуированные жители вернулись в свои дома, за исключением двух детей, которых родители должны забрать во вторник. На месте помощь населению оказывает аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Амурской области.

Две недели назад в этом же районе после прошедшего шквалистого ветра и грозы были сорваны кровли более 30 домов и зданий, обрушились две водонапорные башни, было нарушено водоснабжение, подача электричества и связь. В настоящее время продолжается подсчет ущерба.