Дегтярев рассказал, что до общения с хабаровчанами подписал стопку бумаг высотой в метр

ТАСС, 28 июля. Временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву пришлось разобраться с бумагами, скопившимися за десять дней отсутствия в регионе руководителя, прежде чем он смог выйти на площадь к жителям Хабаровска. Об этом сам Дегтярев рассказал в интервью генеральному продюсеру канала RTVI Сергею Шнурову.

"Вот это кресло - оно ко многому обязывает. Я же, когда зашел в этот кабинет... фотографировал, показывал стол - здесь метр бумаг был. [Стопка] Один метр высотой. Постановлений, писем, голосований, даже военного комиссара мне пришлось срочно согласовать. <...> 10 дней кабинет пустой, никто не ставит подписи. Вот я пришел, этим занимался. Какие митинги? Какие выходы? Все сделал - стол чистый", - рассказал врио губернатора в интервью, часть которого опубликована на сайте канала во вторник.

Дегтярев добавил, что не может комментировать арест бывшего губернатора края Сергея Фургала, а может лишь поддержать требование хабаровчан об открытом суде над ним.

Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности руководителя Хабаровского края 20 июля, на следующий день он прибыл в регион. 26 июля, сразу после возвращения из рабочей поездки по районам Хабаровского края, Дегтярев вышел к участникам несогласованных акций в поддержку Фургала, которые ежедневно проходят в Хабаровске с 11 июля.