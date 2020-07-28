В Приморье от коронавируса за сутки впервые умерло сразу четыре человека

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Рекордно высокий суточный показатель смертности от коронавируса зафиксирован в Приморском крае - четыре человека. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"В Приморье диагностировали 110 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки. Всего с начала пандемии - 6 500 человек. Выздоровели всего 4 953 пациента (+132 за сутки). Не справились с инфекцией 74 пациента, четверо из них - за последние сутки", - говорится в сообщении.

В крае разрешен отдых в детских лагерях на базе образовательных учреждений, возобновлена работа сельскохозяйственных ярмарок и торговля непродовольственными товарами в залах площадью до 800 кв. м с отдельными входами с улицы, также открыты базы отдыха, хостелы и рестораны. Жителям необходимо носить маски, перчатки (при необходимости) и соблюдать дистанцию.

Ранее министр здравоохранения региона Анастасия Худченко не исключила, что при росте заражаемости придется вернуться к более жестким ограничительным мерам. При высокой загруженности коронавирусных госпиталей не получается полноценно возобновить прием всех плановых пациентов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16,2 млн человек, свыше 648 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 818 120 случаев заражения, выздоровели 603 329 человек, умерли 13 354. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.