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Прикуривший от церковной свечи подросток в Чите записал видео с извинениями

Он сообщил, что не знал о существовании уголовной статьи об оскорблении чувств верующих

ЧИТА, 28 июля. /ТАСС/. Подросток, который на камеру прикурил сигарету от свечи в читинском православном соборе, опубликовал в Instagram ролик, где извинился перед оскорбленными жителями.

"Ребята, всем приношу свои глубочайшие извинения, кто посмотрел это видео, где я подкуриваюсь от свечки в церкви. Этим я не хотел никого обидеть, я клянусь. Я это сделал даже не ради хайпа, просто для себя. По своей глупости, тупости", - сказал молодой человек.

По словам школьника, он не знал о существовании уголовной статьи об оскорблении чувств верующих. "Угрозы, какие-то оскорбления кидают. Серьезно, не хотел вообще никак вас оскорблять", - добавил автор ролика.

В понедельник полиция и следователи начали проверку записи с двумя подростками, один из которых прикурил сигарету в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери. При этом митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий заявил, что готов встретиться и спокойно побеседовать с молодыми людьми и их родителями.

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