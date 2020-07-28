В Анапе разработали комплекс бесконтактного замера температуры с системой видеофиксации

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Ученые военного технополиса "Эра" в Анапе разработали оптико-тепловизионный комплекс для бесконтактного измерения температуры тела, оснащенный системой видеофиксации, который позволит выявлять людей с повышенной температурой как на военных, так и на гражданских объектах, и оперативно исключать их дальнейшие контакты со здоровыми людьми, сообщил ТАСС начальник лаборатории нанотехнологий и наноматериалов иннограда Александр Молодченко.

"Оптико-тепловизионный комплекс температурно-эпидемиологического контроля предназначен для мониторинга лиц на предмет повышения температуры тела. Проект выполнен в рамках мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Данное устройство совмещает интеллектуальную систему распознавания лиц, которая позволяет пресечь проникновение на объекты лиц, у которых выявлена повышенная температура", - сказал Молодченко.

Он отметил, что аналогов в России данный проект не имеет, отличительной чертой разработки по сравнению с другими комплексами бесконтактного измерения температуры тела является также система оповещения оператора на входе на территорию объекта о выявлении человека с повышенной температурой тела. По его словам, комплекс фиксирует в памяти время фактического прохода на территорию объекта, а система распознавания лиц позволит далее отследить передвижения по камерам видеофиксации, оперативно выявить местонахождение человека и исключить его дальнейшие контакты со здоровыми людьми.

Молодченко уточнил, что на данный момент ведется доработка программного обеспечения, после которой комплекс смогут устанавливать на все основные виды операционных систем. "Внедрение данной системы планируется как на военные, так и на гражданские объекты, такие, например, как школы и детские сады", - добавил собеседник агентства, уточнив, что апробация комплекса пройдет на территории технополиса.

Разработку представят на форуме "Армия-2020", после чего она будет предложена потенциальным заказчикам для запуска серийного производства.

В технополисе "Эра" созданы научно-исследовательские лаборатории, которые оснащены передовым оборудованием, позволяющим проводить исследования по 14 научным направлениям. Это робототехника, информационная безопасность, биотехнические системы и технологии, малые космические аппараты, морское, гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение, оружие на новых физических принципах, технологии искусственного интеллекта и другое.