В Амурской области с 1 августа возобновят работу кинотеатры и рестораны

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июля. /ТАСС/. Кинотеатры и заведения общественного питания в Амурской области, приостановившие работу после введения ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой, откроются с 1 августа. Об этом во вторник сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов, отвечая на вопросы в прямом эфире в Instagram.

"Кинотеатры должны быть открыты с 1 августа при соблюдении соответствующих мер безопасности - рассадка и дезинфекционные мероприятия. По ночным клубам пока решения нет... большое скопление людей, находящихся в близком контакте - это соответствующие риски. Также не проводятся массовые мероприятия", - сказал Орлов.

При соблюдении санитарных норм в области с 1 августа заработают кафе и рестораны. "С 1 августа кафе возобновляют работу без ограничений по времени, но с ограничением по санитарным требованиям. Если требования будут соблюдены, не будет скопления большого людей, тогда не вижу проблемы работы в них музыкантов", - отметил он.

Губернатор подчеркнул, что в Амурской области прогнозируется снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. "Основная причина смертей - сопутствующие заболевания. 67% погибших - это люди в возрасте 65 лет и старше", - добавил губернатор.

В Амурской области зарегистрированы 2,6 тыс. заболевших, из них 1,5 тыс. человек выздоровели, 42 умерли.