Опрос: после снятия самоизоляции россияне стали реже покупать одежду и технику

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Почти 40% россиян после снятия ограничительных мер стали реже приобретать различные товары. Так, 79,3% из них меньше стали покупать предметы одежды, а 74% - приборы и устройства, следует из данных опроса, проведенного проектом "Новости Mail.ru" для ТАСС.

Участники опроса также отмечали, что начали реже тратиться на аудио/видео контент (61,1%), спортивные товары (59,8%) и предметы для хобби (63,6%). Среди тех, кто говорил о снижении трат, почти 60% объяснили это сокращением дохода. Также в качестве причин называли отсутствие смысла в приобретении большого количества вещей (16,7%) и переход к разумному потреблению (13,7%).

При этом более половины (57,2%) пользователей проекта поделились, что и во время самоизоляции стали реже покупать что-либо. На лидирующих позициях среди товаров, потребление которых сократилось, одежда (85,2%), техника (73,8%) и спортивные товары (64,9%). Основной причиной уменьшения покупок опрошенные выделяли сокращение дохода (52,6%), также называли снижение потребности в товарах (31,1%).

Больше покупок

При этом 11,6% опрошенных рассказали, что после отмены самоизоляции стали чаще совершать покупки. Среди них 56,1% признались, что больше стали покупать одежду, 49,4% - товары для дома, 22,7% - различную технику. Более 37% респондентов, которые начали совершать больше покупок после самоизоляции, рассказали, что у них накопилось много пожеланий, которые хотелось бы реализовать. А 24,1% поделились, что соскучились по походам по магазинам.

Многие опрошенные ответили, что и во время самоизоляции не заметили, что стали покупать что-либо чаще. С этим утверждением согласились 10,4%. Чаще всего на самоизоляции приобретали товары для дома (45,3%) и бытовую химию (26,6%), а также одежду (30,9%) и приборы (25,8%).

Отношение к покупкам онлайн за время самоизоляции не сильно изменилось. Более 72% сказали, что во время режима ограничений не стали больше покупать онлайн, со снятием ограничительных мер их число увеличилось до 77,5%. А 69% поделились, что не планируют в дальнейшем чаще приобретать товары через интернет.

Опросы о покупках во время и после отмены самоизоляции проводились с 22 по 24 июля, в них приняли участие 17782 и 30 450 пользователей соответственно.