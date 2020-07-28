Опрос: социальный контракт сильнее востребован среди многодетных малоимущих семей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Больше половины россиян с низкими доходами хотели бы заключить социальный контракт с государством. При этом среди малоимущих семей с одним ребенком доля желающих составляет 60%, с двумя детьми - 65%, в многодетных семьях - 69%, говорится в результатах исследования Аналитического центра НАФИ, проведенного при поддержке Совета по развитию социальных инноваций при Совете Федерации.

Согласно исследованию, 53% опрошенных заявили о готовности заключить социальный контракт с государством. Треть (34%) отказалась бы от такой возможности, 2% опрошенных уже заключили социальный контракт. Затруднились ответить 11%.

При этом среди малоимущих семей с одним ребенком желание заключить контракт выразили 60%, 31% отказались бы, среди семей с двумя детьми 65% готовы к заключению соцконтракта, а 19% - нет. Среди многодетных семе - с тремя и более детьми - 69% хотели бы заключить контракт, 15% отказались бы от такой возможности. Согласно результатам опроса, 83% респондентов выбрали бы помощь с трудоустройством в рамках соцконтракта , 81% предпочел бы помощь в получении образования, 77% - помощь с развитием подсобного хозяйства и 59% - помощь с началом собственного дела.

Исследование проводилось в июне 2020 года среди 400 россиян с низкими доходами, проживающих в пилотных регионах проекта по введению социального контракта: Алтайском крае, Вологодской области, Курганской области, Нижегородской области, Башкортостане, Республике Марий Эл и Саратовской области. Всего в пилотный проект входит 21 регион.

Поддержка на основании социального контракта осуществляется с 2019 года по нацпроекту "Демография". Соцконтракты вводятся в российских регионах для решения задачи по снижению уровня бедности. Претендовать на поддержку могут малоимущие семьи, в которых по не зависящим от них причинам среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Социальный контракт - это договор между гражданином и органом социальной защиты, содержащий взаимные обязательства по предоставлению помощи в виде денежных выплат или услуг. Гражданин, который заключает этот контракт, принимает на себя определенные обязательства. Он должен пройти переобучение, трудоустроиться или начать развивать собственное дело.