Онищенко посоветовал россиянам в отпуске отказаться от посещения многолюдных мероприятий

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Соблюдение правил гигиены и отказ от посещения многолюдных мероприятий поможет не заразиться коронавирусом в отпуске, считает академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Соблюдение правил гигиены, и если вы приехали отдыхать, значит, делайте это, а не ходите по всяким мероприятиям, собраниям, совещаниям. Тогда вы и отдохнете, и не заболеете", - заявил он, уточнив, что речь идет о "всякого рода сборищах", в том числе и дискотеках.

"Единственное, что, конечно, сегодня настораживает, <...> это перегруженность Крыма, антропогенная нагрузка в пляжной зоне там выше, чем эта рекреация может переварить", - добавил Онищенко.

По мнению бывшего главного санитарного врача, контролирующим органам нужно крайне внимательно отнестись к этому вопросу. "Взять и проследить. И качество воды, и, собственно, все требования, которые к пляжам предъявляются, должны быть неукоснительно соблюдены", - заключил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16,2 млн человек, свыше 648 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 818 120 случаев заражения, выздоровели 603 329 человек, умерли 13 354. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.