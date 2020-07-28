Минобороны доставило 8 тонн оборудования для российских школ в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 28 июля. /ТАСС/. Министерство обороны России доставило около 8 тонн оборудования и имущества для обеспечения питанием учащихся начальных классов российских школ в Таджикистане. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Около 8 тонн имущества для обеспечения бесплатным питанием учеников 1-4 классов в школах Министерства обороны РФ доставлено в Таджикистан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимое оборудование предназначено для школьных столовых средних общеобразовательных школ № 4 и № 6, распложенных в городах Душанбе и Бохтар. По данным пресс-службы, российские военные привезли столовую посуду, электрические плиты, котлы, сковороды, холодильное оборудование, а также пароконвектоматы - профессиональное кухонное тепловое оборудование, выполняющее все виды готовки в короткие сроки. ЦВО сообщает, что к 1 сентября 2020 года в российских школах Минобороны РФ в Таджикистане планируется обеспечить бесплатным горячим питанием более 500 учеников начальных школ.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база является крупнейшим военным объектом России за рубежом. РВБ расположена в двух городах республики - Душанбе и Бохтаре. В соответствии с соглашением, подписанным в октябре 2012 года, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.