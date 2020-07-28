Противоаварийные работы в церкви XVIII века в Карелии оценили в 400 тыс. рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Карелии подали в Министерство культуры РФ заявку на получение финансирования на сумму около 400 тыс. рублей для проведения противоаварийных работ в деревянной церкви Александра Свирского, построенной в XVIII веке в деревне Космозеро Медвежьегорского района Карелии. В федеральном центре сообщили о готовности оказать поддержку, сообщила ТАСС начальник управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.

Церковь в Космозере относится к шатровым храмам прионежского типа и является памятником деревянного зодчества федерального значения. Храм находится в плачевном состоянии и требует реставрации.

"Мы подавали заявку в Минкультуры РФ на сумму около 400 тыс. рублей для проектирования с параллельным проведением противоаварийных работ. В министерстве в принципе готовы предоставить деньги. Единственное, что наши специалисты пока не могут определиться, каким образом обеспечивать защиту этого объекта, потому что он протекает по всем швам", - сказала собеседница агентства.

Разрабатывают конструктивное решение для проведения работ в храме специалисты архитектурно-реставрационного центра "Заонежье", которые занимались реставрацией главного памятника Кижского погоста - Преображенской церкви. По словам Алиповой, работы, которые проводили в Космозерской церкви в прошлом, не затрагивали основные эксплуатационные стороны, что привело к серьезным проблемам сегодня.

"Есть очень серьезные зазоры в чашах сруба, [в которые] попадает вода, через стены сруба сбивается влага. Нужны серьезные мероприятия по обшивке, уплотнению углов, поэтому такая заявка у нас родилась на получение допсредств", - добавила начальник республиканского управления, отметив, что о переходе непосредственно к этапу реставрации речи пока не идет.

Церковь Александра Свирского построили в 1769 году. Первоначально входила в архитектурный ансамбль, включавший в себя колокольню, а также летнюю Успенскую церковь. Оба объекта сгорели в 1942 году. В последний раз реставрационные работы в церкви Александра Свирского проводились в 1990-е годы, однако подрядчик нарушил конструктивную схему храма, и теперь объект требует реставрации методом переборки, при которой специалисты разбирают постройку, оценивают, какие элементы еще жизнеспособны, а какие требуется заменить, после чего собирают ее обратно. Конкурс на реставрацию объявлялся дважды, но заявки поданы не были.