Якутия дополнительно получит на тушение лесных пожаров почти 500 млн рублей

ЯКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Почти 500 млн рублей выделено Якутии дополнительно из федерального бюджета на тушение лесных пожаров, сообщил журналистам во вторник глава республики Айсен Николаев.

В республике тушат 22 пожара на территории 11 районов. По данным властей, особо тяжелая ситуация сложилась на северо-востоке Якутии.

"Нам очень сильно помогают федеральные структуры. Из федерального бюджета дополнительно выделены практически полмиллиарда рублей на решение задач по оперативному тушению пожаров. Также принято решение о бесплатном питании за счет федерального бюджета тех, кто занят на тушении пожаров. Это те решения, о которых я просил нашего президента Владимира Владимировича Путина. Благодаря его личной поддержке очень важный для республики вопрос наконец-то решился", - сказал Николаев.

В лесах Якутии 2 июля был введен режим ЧС регионального характера. Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Общая площадь лесов в регионе составляет 256 107,6 тыс. га (83,4% его территории).