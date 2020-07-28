Покупку техники для уборки улиц в Приамурье перенесли из-за пандемии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июля. /ТАСС/. Приобретение техники для коммунальных служб в муниципалитетах Амурской области на 150 млн рублей отложили из-за расходов на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом во вторник сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, отвечая на вопросы в прямом эфире в Instagram.

"Планировали на 150 млн рублей купить порядка 40 единиц коммунальной техники в районы. Пока из-за ситуации с коронавирусом все приостановили, поскольку 150 млн рублей для бюджета - существенные деньги. Но, надеюсь, бюджет позволит в четвертом квартале это предусмотреть", - сказал Орлов.

Технику для коммунальных служб за счет областной субсидии в 2020 году смогли приобрести администрации городов Благовещенск, Белогорск и Шимановск. Кроме того, в планах правительства области - обновить парк гаражей муниципальных предприятий, которые занимаются пассажирскими перевозками. Предварительно речь идет о 40 автобусах.