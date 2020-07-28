В российском фонде просят ограничить размещение рекламы компаний из РФ в западных соцсетях

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Фонд защиты национальных ценностей обратится в Госдуму с предложением ограничить размещение российскими компаниями рекламы на площадках зарубежных социальных сетей, отказывающихся работать в отечественном правовом поле. Об этом говорится в докладе фонда, посвященному информационным угрозам со стороны корпорации Google.

"Все более очевидной становится необходимость наложения ограничений на размещение российскими компаниями рекламы на информационных площадках, причастных к необоснованной блокировке российских пользователей", - говорится в докладе, поступившем в распоряжение ТАСС.

Как уточнил ТАСС глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, данное предложение наряду с другими инициативами из доклада будет направлено в Госдуму. "Мы обсуждали в Общественной палате РФ, что надо вводить какие-то ограничения на размещение рекламы на зарубежных площадках. Например, в Twitter, Facebook. Компании не работают в России легально, но зарабатывают на российском рынке, это, мягко говоря, неправильно. Как мы тогда собираемся на них воздействовать", - отметил Малькевич.

Он подчеркнул, что в фонде также предлагают российским властям "ужесточить ответственность социальных сетей за распространение недостоверной информации, нарушения антимонопольного законодательства и норм, регламентирующих распространение коммерческой и политической рекламы". "Мы будем добиваться скорейшего принятия закона о саморегулировании социальных сетей. И под ужесточением ответственности мы понимаем прежде всего позицию Twitter и Facebook. Эти компании, не соблюдающие действующие российские законы, должны быть привлечены к соответствующей ответственности", - пояснил глава фонда.

Он напомнил, что ранее Роскомнадзор "очень серьезно взялся за СМИ-иноагентов". "Значит, нужно наводить порядок и среди зарубежных соцсетей, потому что они полностью его не выполняют. Ни один из законов: не переносят базы данных, не платят штрафы. По Google есть отдельный вопрос. Корпорация вроде бы имеет офис в России, большой штраф, наложенный за нарушение антимонопольного законодательства (468 млн рублей), заплатили, но при этом мы должны их заставить, чтобы представительство в России решало вопросы с притеснением российских СМИ", - уточнил Малькевич.

Он добавил, что фонд также направит предложение с просьбой создания "максимально комфортных условий для развития российских сервисов и технологий, выступающих аналогом продукции Google".