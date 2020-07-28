В России выявили за сутки 5 395 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 395, общее количество инфицированных достигло 823 515. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

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Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Калмыкии (0,1%), Московской области (0,2%), Липецкой области (0,2%), Москве (0,3%), Калужской области (0,3%), Кабардино-Балкарии (0,3%), Ивановской области (0,3%), Курской области (0,3%), Забайкальском крае (0,3%).

В частности, новые 674 случая выявлены в Москве, 209 - в Свердловской области, 187 - в Ханты-Мансийском АО, 168 - в Санкт-Петербурге, 164 - в Мурманской области.

В настоящее время в РФ продолжают лечение 197 794 человека.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 150 против 85 днем ранее, всего умерли 13 504 человека. По информации штаба, общее число умерших составило 1,64% от всех заразившихся в России.

Число вылечившихся пациентов увеличилось за сутки на 8 888, всего выздоровели 612 217 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 74% от общего числа заразившихся.