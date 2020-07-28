Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,97

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России за сутки опустился на 0,01, до 0,97. В Москве этот показатель оказался во вторник на 0,02 ниже, чем днем ранее, и составил 1,08, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, не превышает единицу уже 15 дней подряд.

В шести из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших этот показатель держится ниже 1. Это Нижегородская область (0,88), Ханты-Мансийский автономный округ (0,9), Иркутская область (0,93), Санкт-Петербург (0,94), Подмосковье и Свердловская область (0,99). В четырех субъектах коэффициент выше отметки в единицу. Помимо Москвы, это Воронежская область (1,03), Ростовская область (1,07) и Красноярский край (1,28), где в последние дни темпы распространения инфекции ускоряются и выявляют более 150 новых случаев в сутки.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.