Причиной гибели дельфинов на Кубани стали рыболовные сети, нехватка питания и загрязнение

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Причиной участившихся случаев гибели дельфинов на побережье Черного моря в Краснодарском крае стали рыболовные сети, снижение иммунитета из-за недостатка питания, а также превышение предельной концентрации нефтерподуктов в воде, сообщили журналистам в пресс-службе депутата Государственной Думы от Краснодарского края Светланы Бессараб. Как сообщили в Центре спасения дельфинов "Дельфа", в этом году отмечено рекордное число случаев их гибели за все время ведения статистики.

По данным центра "Дельфа", приведенным в соцсетях в июне, в мае 2020 года было зафиксировано 133 случая гибели китообразных в акватории Черного моря на Кубани, в прошлом году их было 60. Кроме того, в начале июня погибли 38 млекопитающих, а за весь июнь 2019 года зафиксировано 16 случаев их гибели. Всего за 2020 год центр "Дельфа" зафиксировал факт гибели 308 азовок, афалин и белобочек, что является рекордом за три года ведения статистики. Увеличение фактов гибели дельфинов фиксируют с 2017 года.

"По инициативе депутата Государственной Думы от Краснодарского края Светланы Бессараб Черноморо-Азовский морским управлением Росприроднадзора была проведена проверка причин гибели дельфинов. Основными причинами гибели китообразных специалисты назвали асфиксию, рыболовные сети, в которые попадают дельфины, судоходство и иные "полезные" [виды] деятельности человека. Также на снижении их иммунитета сказывается увеличение вылова рыбы, дельфинам не хватает еды", - сообщили в пресс-службе.

Представители депутата Государственной думы уточнили, что в акватории Черного моря выявлено небольшое превышение предельно-допустимой концентрации нефтепродуктов, виновных разыскивает полиция.

"Местные жители продолжают находить маслянистые пятна на поверхности воды в Черном море. Мы просим всех неравнодушных граждан о каждом факте появления нефтепродуктов на воде и побережье сообщать немедленно в региональное отделение ОНФ в Краснодарском крае", - приводит пресс-служба слова Бессараб.