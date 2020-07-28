Роспотребнадзор объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Крыму увеличением турпотока

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в Республике Крым и Севастополе связан в том числе с увеличением туристического потока, рассказала ТАСС руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Согласно данным оперативного штаба, в последние недели отмечается увеличение прироста новых заразившихся в курортных регионах - в Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму.

"У нас показатель заболеваемости сегодня один из самих низких по территории РФ как в Крыму, так и Севастополе. И, с учетом числа людей, которые приезжают в Крым, мы действительно наблюдаем подъем заболеваемости. Украина открыла границу, количество лиц, въезжающих с территории Украины, значительно увеличилось, турпоток в Крым в целом также увеличился", - сказала она.

В пятницу глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в регион с начала сезона приехали около 1 млн человек.

Пеньковская напомнила приезжающим в регион о необходимости соблюдать меры против распространения коронавирусной инфекции, в том числе о ношении масок и социальной дистанции.

По числу подтвержденных с начала вспышки коронавируса случаев заражения Крым занимает 81-е место среди регионов РФ (всего 1 116 случаев: 71 из них - завозной из-за границы, 107 - из субъектов РФ). Однако среднесуточная заболеваемость, рассчитанная за две предшествующие недели, увеличилась с 9,29 по состоянию на 1 июля, когда Крым открылся для туристов, до 16,64 случая. Среднее значение коэффициента распространения инфекции за тот же период, по подсчетам ТАСС, составило 1,09.

В Севастополе за все время пандемии зафиксировано 339 случаев заражения. Самой серьезной была вспышка инфекции среди строителей, вместе работавших на одном из объектов, - только за сутки 27-28 апреля были выявлены 36 заразившихся. В течение последующих двух месяцев не фиксировалось более десяти новых случаев за сутки, чаще всего появлялись единичные зараженные. После того, как в июне город начал принимать туристов, число заражений стало расти - больше всего было выявлено за сутки 24-25 июля - 20 случаев.