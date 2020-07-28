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Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела

Как ожидается, соответствующие поправки внесут в закон "О прокуратуре"
Здание Генеральной прокуратуры РФ Михаил Почуев/ТАСС
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Здание Генеральной прокуратуры РФ
© Михаил Почуев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что прокуратуре после внесения поправок в соответствующий закон могут вернуть возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела.

"По прокуратуре в случаях, предусмотренных законом, они сами смогут возбуждать дела. До этого момента у них не было [такой возможности]. Скорее всего, в законе "О прокуратуре" это будет", - сказал он на заседании совета Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль" в Екатеринбурге.

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