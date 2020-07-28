Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что прокуратуре после внесения поправок в соответствующий закон могут вернуть возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела.

"По прокуратуре в случаях, предусмотренных законом, они сами смогут возбуждать дела. До этого момента у них не было [такой возможности]. Скорее всего, в законе "О прокуратуре" это будет", - сказал он на заседании совета Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль" в Екатеринбурге.