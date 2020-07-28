В московском Парке Горького сообщили, что не планируют проводить празднование Дня ВДВ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Традиционный праздник ко Дню Воздушно-десантных войск не планируется проводить в этом году в столичном Парке Горького, при этом ограничения на вход для посетителей вводиться не будут, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе парка.

2020 год - юбилейный для Воздушно-десантных войск, которым исполняется 90 лет.

"Праздничной программы и тематического оформления ко Дню ВДВ 2 августа в Парке Горького не планируется. Ограничений [для посетителей на вход] никогда ранее не вводилось и не будет вводиться в этом году", - сказали в пресс-службе.

Традиция отмечать День ВДВ в Парке Горького появилась в 90-х годах. В этот день здесь проводили спортивное десантирование. В 1997 году полеты над Москвой запретили, а традиция собираться именно в этом парке прижилась. С 2011 года Главный вход парка украшают голубыми беретами и другими художественными инсталляциями, для десантников ежегодно готовят угощения и специальную праздничную программу.

В Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта ввели режим повышенной готовности, с 29 марта - режим самоизоляции. В результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты. С середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации.

По указу мэра столицы с 9 июня отменены режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Массовые мероприятия в столице остаются под запретом, но мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что власти столицы могут рассмотреть возможность их проведения в июле. Следующий этап снятия ограничений запланирован на 1 августа.