Суд отклонил иск родственников убитого дочерьми Хачатуряна к его бывшей супруге

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы отклонил гражданский иск родственников убитого дочерьми Михаила Хачатуряна о защите чести и достоинства на 1 млн рублей к его бывшей супруге Аурелии Дундук. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Валентина Фролова.

"Суд отказался удовлетворять требования, направленные на ограничение права женщины рассказывать о своем опыте, о пережитом ею насилии. Очень радует, что суды до сих пор любые иски, которые направлены на то, чтобы заставить женщину замолчать или отказаться от своих слов, не пропускают", - рассказала адвокат.

Гражданский иск был подан около года назад. Родственники Хачатуряна требовали возмещения морального вреда в размере 1 млн рублей.

Как следует из искового заявления, Аурелия на Первом канале в программе "На самом деле" публично заявила о том, что Михаил Хачатурян в 1996 году применил к ней насильственные действия сексуального характера, в следствие чего она забеременела и родила сына Сергея. Затем выяснилось, что Сергей Хачатурян не является сыном Михаила. Следовательно, ее заявление на телевидении не соответствует действительности и наносит моральный ущерб родственникам и репутации семьи, следует из иска, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Три дочери нанесли отцу многочисленные удары ножом и молотком. Следствием установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением на протяжении длительного времени физических и психических страданий. Действия девушек квалифицированы следствием как убийство группой лиц по предварительному сговору. При этом из основного дела выделены материалы в отношении младшей сестры, так как она была признана экспертами невменяемой в момент инкриминируемого ей преступления. СК настаивает, что к ней необходимо применить меры медицинского характера, так как она нуждается в принудительном лечении. Бутырский суд Москвы проведет во вторник досудебную подготовку по делу в ее отношении.