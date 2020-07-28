"Царьград" обратится к администрации YouTube из-за блокировки своего аккаунта

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Телеканал "Царьград" готовит обращение к администрации YouTube из-за блокировки 28 июля своего аккаунта, говорится в сообщении на сайте телеканала во вторник.

"Блокировка "Царьграда" на YouTube произошла внезапно в ночь на 28 июля. <...> Мы готовим официальное обращение к администрации сайта с требованием восстановления канала", - говорится в сообщении.

Ранее мировой суд Тверского района Москвы вынес два постановления, признав виновной главного редактора канала Дарью Токареву по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Суд пришел к выводу, что Токарева допустила публикацию на сайте телеканала несоответствующей действительности информации о коронавирусе, в том числе о механизмах его распространения, вакцинации. Токаревой назначен штраф по 60 тыс. рублей по каждому инциденту.

"Царьград" начал вещать в 2015 году. Он позиционирует себя как консервативный информационно-аналитический телеканал, освещающий события в России и мире "с точки зрения русского православного большинства". В сфере профессиональных интересов телеканала - внутренняя и внешняя политика России, геополитика, международные отношения, культура, традиции, религия.