В шести регионах ДФО и СКФО ожидаются во вторник ливни, град и сильный ветер

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сильные ливни с грозой, град и ветер до 25 м/с ожидаются во вторник на территории шести регионов Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"28 июля существует вероятность возникновения нарушений работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, жизнеобеспечения населения, в работе всех видов транспорта в Дальневосточном федеральном округе на территории Республики Бурятия. Там ожидаются сильные дожди, грозы, возможен град, при грозе усиление ветра до 24 м/с", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, отметили в МЧС, ливни, гроза, град и ветер до 25 м/с ожидаются и в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Чечни, Северной Осетии и Ингушетии.