{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минпросвещения запустит горячую линию по вопросам питания в школах

Президент России Владимир Путин ранее предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ запустит информационную линию, посвященную вопросам обеспечения школьников горячим питанием. Об этом сообщил во вторник заместитель директора департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения Андрей Родионов.

"Минпросвещения сейчас запустит информационную линию отдельно по горячему питанию [в школах], потому что тема на самом деле важная и касается всех", - сказал Родионов в ходе Всероссийского онлайн-форума "Про питание", посвященного вопросам организации школьного питания в стране.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Число бригад скорой в Чите сократили из-за снижения заболеваемости коронавирусом
Если заболеваемость продолжит снижаться, то к концу недели для работы с заразившимися планируется оставить две бригады специалистов
Читать полностью