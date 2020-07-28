Минпросвещения запустит горячую линию по вопросам питания в школах

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ запустит информационную линию, посвященную вопросам обеспечения школьников горячим питанием. Об этом сообщил во вторник заместитель директора департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения Андрей Родионов.

"Минпросвещения сейчас запустит информационную линию отдельно по горячему питанию [в школах], потому что тема на самом деле важная и касается всех", - сказал Родионов в ходе Всероссийского онлайн-форума "Про питание", посвященного вопросам организации школьного питания в стране.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.