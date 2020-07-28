В России зарегистрировано 118 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. В России для диагностики коронавирусной инфекции зарегистрировано 118 тест-систем, более 50 из них отечественного производства. Об этом во вторник сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня в России зарегистрированы и применяются 118 различных тестов, более 50 из них российского производства, 92 из них выявляют антитела к коронавирусу вирусу и 26 - с их помощью проводится полимеразная цепная реакция", - сказала она, выступая на виртуальном симпозиуме "Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение Целей устойчивого развития 3.3".

Кроме того, согласно презентации к докладу Поповой, в России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса на базе 17 научных организаций. Одна вакцина, разработанная центром им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, уже прошла клинические испытания на добровольцах. В свою очередь центр "Вектор" Роспотребнадзора разрабатывает вакцину на шести разных технологических платформах.

Россия передала более 800 тысяч тест-систем на безвозмездной основе в 33 страны. "Содействие зарубежным партнерам оказывается посредством безвозмездных поставок высокоэффективных тест-систем. Всего поставлено более 800 тысяч тест-систем в 33 страны мира", - сказала глава Роспотребнадзора.

Попова заявила, что коэффициент распространения инфекции в России сейчас ниже 1, число заразившихся растет на 0,6% в день. "В настоящее время - устойчивое снижение количества новых случаев. Коэффициент распространения инфекции R4 меньше 1. Ежедневный темп прироста 0,6%", - говорится в ее презентации.