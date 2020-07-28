Целевые направления в медицинские вузы получат более 1 тыс. молодых людей из Подмосковья

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек смогут получить целевые направления на бесплатное обучение в медицинских вузах с условием последующей работы в лечебных учреждениях Московской области, об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

"Мы понимаем, что высококлассные специалисты - это люди с хорошим медицинским образованием. Для формирования кадрового резерва мы предоставляем возможность юношам и девушкам, желающим связать свою жизнь с медициной, получить образование бесплатно с условием последующей работы в лечебных учреждениях Московской области. В этом году в крупнейшие вузы России могут поступить по целевым направлениям около 700 учащихся на специалитет и более 350 в ординатуру", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что, кроме базовых направлений подготовки, таких как лечебное дело, педиатрия и стоматология, проводится набор на редкие специальности: онкология, фтизиатрия, гериатрия, анестезиология-реаниматология, аллергология и иммунология, акушерство и гинекология. В перечень учебных заведений, принимающих на целевые места учащихся, входят Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, МГМСУ им. Е.А. Евдокимова и другие медицинские вузы.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году по целевым направлениям в медвузы поступили 656 жителей Подмосковья.