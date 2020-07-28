В Новгородской области для медицинских работников приобретут более 50 квартир в 2020 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Новгородские власти закупят 51 квартиру для медиков первичного звена: терапевтов, педиатров, сотрудников скорой в четырех городах Новгородской области. На это выделено 100 млн рублей из регионального бюджета, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения области во вторник.

"В этом году для участковых терапевтов, педиатров и специалистов скорой помощи будет закуплена 51 квартира. На эти цели выделено 100 млн рублей бюджетного финансирования. 40 квартир будет приобретено в Великом Новгороде, семь - в Боровичах, по две - в Старой Руссе и Окуловке. На сегодняшний день проводятся аукционы и заключаются контракты", - сообщил собеседник агентства.

Он также пояснил, что в первую очередь, жилье приобретается именно для специалистов первичного звена: участковых терапевтов, педиатров и работников скорой медицинской помощи. "Это наиболее востребованные категории, особенно в районах. Такие меры поддержки позволят не только привлечь, но и удержать кадры в регионе, а также постепенно стабилизировать ситуацию с кадровым дефицитом в Новгородской области", - добавил собеседник агентства.

Как ТАСС сообщал ранее, в Новгородской области запущена региональная программы поддержки медицинских специалистов. Полученное жилье медики первичного звена в будущем смогут оформить в собственность, после того, как отработают в учреждениях здравоохранения региона семь лет.