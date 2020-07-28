В Подмосковье 730 семей с детьми-инвалидами получили выплату на покупку питания и одежды

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Более 700 подмосковных семей получили ежегодную выплату на ребенка-инвалида на приобретение питания и одежды в период его обучения в первом полугодии 2020 года на общую сумму 10 млн рублей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

"Ежегодная выплата в размере 13 020 рублей предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточных минимумов (18 804 рубля), воспитывающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, в том числе и на надомной форме обучения <...> С начала года общая сумма выплат составляет более 10 млн рублей, ее уже получили 730 семей", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

Она отметила, что выплата предоставляется на приобретение питания и одежды ребенку-инвалиду на период его обучения в государственной или муниципальной образовательной организации в Московской области.

Данная выплата предоставляется в рамках реализации программы "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография". Чтобы ее получить подмосковным семьям необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.