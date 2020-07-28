Центр "Вектор" начал испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" приступил к клиническим испытаниям на добровольцах вакцины от коронавируса. Об этом во вторник сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На днях мы получили разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса. Мы приступили со вчерашнего дня, 27 числа, к проведению I-II фазы клинических испытаний" - сказала она, выступая на виртуальном симпозиуме "Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение Целей устойчивого развития 3.3".

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах.