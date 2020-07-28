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Пандемия COVID-19

Центр "Вектор" начал испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

Получено разрешение на проведение клинических исследований, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" приступил к клиническим испытаниям на добровольцах вакцины от коронавируса. Об этом во вторник сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"На днях мы получили разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса. Мы приступили со вчерашнего дня, 27 числа, к проведению I-II фазы клинических испытаний" - сказала она, выступая на виртуальном симпозиуме "Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение Целей устойчивого развития 3.3".

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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