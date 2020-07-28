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Шойгу предложил расширить номинацию "Энергия воды России" фотоконкурса РГО

Глава Русского географического общества отметил, что это очень интересная номинация и надо раздвигать ее границы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу предложил расширить номинацию "Энергия воды России" фотоконкурса "Самая красивая страна", проводившегося в шестой раз под эгидой РГО.

"Если коллеги из "Русгидро" согласятся, то эту номинацию ("Энергия воды России") надо довольно серьезно расширить", - сказал он во вторник в ходе работы жюри конкурса.

"Энергия воды - это не только гидроэлектростанции. Это водопады, это наводнения, это, кстати сказать, такая красота разрушительной силы воды", - пояснил он.

Глава РГО отметил, что это очень интересная номинация и надо раздвигать ее границы.

Специальная номинация "Энергия воды России" была учреждена официальным партнером конкурса ПАО "Русгидро" и приурочена к 15-летию компании.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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