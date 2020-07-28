Атакованная хакерами Garmin рассчитывает восстановить работу своих систем в ближайшие дни

ТАСС, 28 июля. Компания Garmin, производящая цифровые устройства для навигации, активного отдыха и занятий спортом, рассчитывает в течение ближайших дней полностью восстановить работу своих служб, пострадавших 23 июля от кибератаки, в результате которой у пользователей возникли проблемы с доступом к ее сайту, мобильному приложению и службе поддержки. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании.

"Нет никаких признаков того, что злоумышленники получили доступ к какой-либо персональной информации пользователей, в том числе платежной, также эти данные не были потеряны или украдены. Более того, функциональные возможности продуктов Garmin не пострадали, проблемы возникли только с подключением пользователей к онлайн-сервисам", - говорится в сообщении. По словам представителей компании, в настоящее время сотрудники занимаются восстановлением поврежденных систем, и в течение следующих нескольких дней все сервисы вновь начнут функционировать штатно.

Американская транснациональная компания Garmin была основана в 1989 году. Она занимается производством различного рода электронных устройств для сухопутной, морской и воздушной навигации, а также активного отдыха и занятий спортом: навигаторов, эхолотов, умных часов, экшн-камер, пульсометров и других подобных устройств.