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Минстрой планирует открыть молодежный департамент

У стажеров появятся должности главного специалиста и заместителя министра

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минстрой планирует сформировать так называемый молодежный департамент, в котором у стажеров появятся должности как главного специалиста, так и заместителя министра. Об этом во вторник сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков на подведении итогов конкурса студенческих работ "Профстажировки 2.0".

"Мы попробуем предложить проект, который условно назвали у себя "Молодежная смена", - формирование в одном из департаментов - департаменте градостроительной деятельности и архитектуры, это один из основных департаментов Минстроя - такой молодежной смены. Выражаясь спортивным языком, дубль основного состава - от главного специалиста до заместителя министра", - сказал Волков.

По его словам, это даст возможность ребятам, которые придут в Минстрой, научиться работе в министерстве. Волков подчеркнул, что Минстрой заинтересован в привлечении талантливых кадров. В этой связи он назвал конкурс "Профстажировки 2.0" удобным инструментом для поиска талантливых и мотивированных юношей и девушек и привлечения их к работе в строительной отрасли.

Для участия во второй волне конкурса студенческих работ "Профстажировки 2.0" зарегистрировались около 9 тыс. студентов, к проекту присоединились более 1,3 тыс. работодателей. В соответствии с условиями конкурса студенты решают задачи, предложенные работодателями, а компании выбирают авторов лучших проектов и приглашают к себе на стажировку. Первая волна конкурса проходила с 10 сентября 2019 года по 15 февраля 2020 года. Победителями стали 505 студентов из 55 регионов России.

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