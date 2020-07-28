Яровая считает необходимым скорректировать нормы закона о суррогатном материнстве

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Нормы закона о суррогатном материнстве следует скорректировать и установить, что такие услуги могут оказываться только гражданам РФ, которым они необходимы по состоянию здоровья. Об этом заявила во вторник вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия").

"Анализируя ситуацию с законом об охране здоровья, там есть норма о суррогатном материнстве, но, на мой взгляд, в ней нет главного. Россия не может и не должна быть страной с инкубаторами суррогатного материнства для иностранных граждан. Поэтому, конечно, в законе должна быть четко отфиксирована позиция, что суррогатное материнство допускается только по жизненным показаниям, по состоянию здоровья и только гражданам РФ", - отметила Яровая в ходе онлайн-конференции.

Она напомнила о случаях торговли детьми от суррогатных матерей. "Это свидетельство того, что, наверное, в законодательстве все-таки недостаточно инструментария, который бы позволил не переходить эту грань и не превращать решение для некоторых семей жизненно важного вопроса в плоскость криминала и абсолютно противоправного, циничного и бесчеловечного действия", - уверена Яровая.