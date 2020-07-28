{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Яровая считает необходимым скорректировать нормы закона о суррогатном материнстве

Вице-спикер Госдумы заявила о необходимости установить, что такие услуги могут оказываться только гражданам РФ, которым они необходимы по состоянию здоровья

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Нормы закона о суррогатном материнстве следует скорректировать и установить, что такие услуги могут оказываться только гражданам РФ, которым они необходимы по состоянию здоровья. Об этом заявила во вторник вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия").

"Анализируя ситуацию с законом об охране здоровья, там есть норма о суррогатном материнстве, но, на мой взгляд, в ней нет главного. Россия не может и не должна быть страной с инкубаторами суррогатного материнства для иностранных граждан. Поэтому, конечно, в законе должна быть четко отфиксирована позиция, что суррогатное материнство допускается только по жизненным показаниям, по состоянию здоровья и только гражданам РФ", - отметила Яровая в ходе онлайн-конференции.

Она напомнила о случаях торговли детьми от суррогатных матерей. "Это свидетельство того, что, наверное, в законодательстве все-таки недостаточно инструментария, который бы позволил не переходить эту грань и не превращать решение для некоторых семей жизненно важного вопроса в плоскость криминала и абсолютно противоправного, циничного и бесчеловечного действия", - уверена Яровая.

Теги
РоссияЯровая, Ирина Анатольевна
Дело Ивана Сафронова
Песков рассказал, от чего зависит мера пресечения Сафронову
По мнению представителя Кремля, мера пресечения зависит от здоровья советника главы Роскосмоса, решений следствия и суда
Читать полностью