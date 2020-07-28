Дегтярев назвал акции протеста в Хабаровске слетом профессиональных провокаторов

"На эти мероприятия со всей страны слетелись профессиональные провокаторы и оппозиционеры. Мы их всех фиксируем вместе с органами госбезопасности, ведется наблюдение, работает система, в том числе распознавания лиц. Все эти люди понятны, и с ними идет работа. Но это уже не имеет ничего общего, к сожалению, с праведным гневом, с желанием хабаровчан защитить Сергея Фургала. Поэтому мое мнение и призывы к народу Хабаровского края однозначны: с несанкционированными акциями нужно постепенно заканчивать", - сказал Дегтярев во вторник на встрече с депутатами законодательной думы края.

Он поблагодарил местных жителей и правоохранительные органы за то, что акции, которые продолжаются в крае с 11 июля, проходят без серьезных инцидентов. В то же время, по словам Дегтярева, в регионе сложилась напряженная ситуация, и из-за ежедневных несанкционированных акций усиливается риск распространения коронавируса.