{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении Сергея Фургала

Дегтярев назвал акции протеста в Хабаровске слетом профессиональных провокаторов

По мнению врио главы региона, проходящие в городе митинги "уже не имеет ничего общего с желанием хабаровчан защитить Сергея Фургала"
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев Дмитрий Моргулис/ТАСС
Описание
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
© Дмитрий Моргулис/ТАСС

ХАБАРОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал проходящие в Хабаровске несанкционированные акции слетом профессиональных провокаторов и призвал прекратить их.

На эту тему

"На эти мероприятия со всей страны слетелись профессиональные провокаторы и оппозиционеры. Мы их всех фиксируем вместе с органами госбезопасности, ведется наблюдение, работает система, в том числе распознавания лиц. Все эти люди понятны, и с ними идет работа. Но это уже не имеет ничего общего, к сожалению, с праведным гневом, с желанием хабаровчан защитить Сергея Фургала. Поэтому мое мнение и призывы к народу Хабаровского края однозначны: с несанкционированными акциями нужно постепенно заканчивать", - сказал Дегтярев во вторник на встрече с депутатами законодательной думы края.

Он поблагодарил местных жителей и правоохранительные органы за то, что акции, которые продолжаются в крае с 11 июля, проходят без серьезных инцидентов. В то же время, по словам Дегтярева, в регионе сложилась напряженная ситуация, и из-за ежедневных несанкционированных акций усиливается риск распространения коронавируса.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
Дело Ивана Сафронова
Песков рассказал, от чего зависит мера пресечения Сафронову
По мнению представителя Кремля, мера пресечения зависит от здоровья советника главы Роскосмоса, решений следствия и суда
Читать полностью