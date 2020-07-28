Песков рассказал, от чего зависит мера пресечения Сафронову

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Вопрос о пересмотре меры пресечения для советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в госизмене, зависит от его состояния здоровья, а также от решений следствия и суда. Такое мнение высказал во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные, что Сафронов был помещен на карантин в СИЗО из-за подозрения на коронавирус.

"Если эта информация соответствует действительности, мы надеемся, что будет произведено необходимое тестирование и, в случае подтверждения диагноза, будет обеспечено необходимое медицинское обслуживание", - сказал представитель Кремля. На вопрос, может ли заражение коронавирусом служить основанием для пересмотра меры пресечения Сафронову, Песков подчеркнул: "Это зависит от состояния здоровья, зависит от решения следователя и судьи".

Песков отметил, что ему неизвестно о том, чтобы президенту Владимиру Путину докладывали о подозрении на коронавирус у Сафронова.

Песков также прокомментировал утверждения стороны защиты о том, что никаких следственных действий с Сафроновым не проводится. "Совершенно не значит, что следствие стоит на месте, если обвиняемый не задействован на нынешнем этапе", - заметил пресс-секретарь президента.

В понедельник ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил, что члены ОНК посетили "Лефортово" и выяснили, что у Сафронова заболело горло. По инструкции в таких случаях у заключенного сразу берут анализ на коронавирус и помещают в карантинную одиночную камеру, где он будет находиться до получения результатов анализа, сказал Мельников.