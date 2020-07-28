Песков заявил, что у него нет данных о расследовании инцидента со сломанной рукой Френкеля

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о ходе расследования инцидента, касающегося получения журналистом Давидом Френкелем перелома руки на избирательном участке в Санкт-Петербурге.

"Этой информацией я не располагаю, мы не ведем такие расследования", - сказал во вторник представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

На просьбу прокомментировать решение Дзержинского суда Санкт-Петербурга, который оштрафовал Френкеля на 2,5 тыс. рублей за административные правонарушения, Песков отметил, что вынесению этого вердикта, очевидно, предшествовало определенное расследование. "Если я не ошибаюсь, там речь идет о неповиновении сотрудникам органов правопорядка. Акт неповиновения был зафиксирован", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

По информации Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Френкель 30 июня около 15:00 мск приехал на участок для голосования из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Сотрудники полиции приняли решение выдворить журналиста из помещения избирательного участка, применили силу и нанесли ему травму, сломав руку. Первый замглавы МВД Александр Горовой после этого сообщил, что министерство передаст в Следственный комитет материалы проверки в отношении полицейского.

По данным петербургской полиции, к сотрудникам МВД обратился председатель участкового избиркома с официальным заявлением об оказании содействия в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии.