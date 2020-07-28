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Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не находит подтверждения

Официальный представитель организации Маргарет Харрис обратила внимание на быстрое распространение инфекции в некоторых странах, находящихся на разных широтах

ЖЕНЕВА, 28 июля. /ТАСС/. Сезонный характер коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, на настоящий момент не находит подтверждения. Об этом заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

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"Сезон, видимо, не влияет на передачу вируса", - сказала она. Харрис обратила внимание на быстрое распространение инфекции в ряде стран, находящихся на разных широтах и проходящих через разные сезоны - как в Северном, так и Южном полушарии.

Официальный представитель при этом подчеркнула, что распространению коронавируса могут благоприятствовать большие скопления людей, при которых не соблюдается социальная дистанция. "Там, где люди находятся в тесном контакте, мы видим интенсивную передачу", - пояснила она.

Харрис напомнила, что в отличие от COVID-19 грипп является сезонным заболеванием. "Мы видим увеличение случаев гриппа зимой. В Южном полушарии сейчас зима. <...> Примечательно, что мы видим высокий уровень заболеваемости COVID-19, но мы не наблюдаем сейчас высокого уровня заболеваемости гриппом", - отметила официальный представитель, добавив: "Мы ожидаем более позднего наступления сезона гриппа в Южном полушарии".

ВОЗ обеспокоена тем, что системы здравоохранения могут испытать дополнительную нагрузку, если сезонная вспышка гриппа совпадет по времени с интенсивным распространением коронавируса. Организация призывает население вакцинироваться от гриппа, поскольку это "поможет по крайней мере ограничить вспышку этого вируса", констатировала Харрис. Она пояснила, что нынешнюю фазу COVID-19 следует считать первой, а не второй. По ее словам, следует ожидать "одной большой волны", которая будет "то увеличиваться, то несколько снижаться".

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