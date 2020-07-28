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Пандемия COVID-19

В Иране за сутки зарегистрировано наибольшее число смертей из-за коронавируса

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© AP Photo/Vahid Salemi

ТЕГЕРАН, 28 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в Иране возросло за сутки на 235 и превысило 16,1 тыс. Об этом сообщила во вторник глава департамента по связям с общественностью Минздрава страны Сима Садат Лари.

"Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в стране составило 2 667, общее число заразившихся достигло 296 273", - приводит ее слова иранское агентство ИСНА. Представитель ведомства добавила, что "за прошедшие 24 часа в Иране умерли 235 пациентов, а общее количество летальных исходов достигло 16 147".

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