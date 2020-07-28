Число бригад скорой в Чите сократили из-за снижения заболеваемости коронавирусом

ЧИТА, 28 июля. /ТАСС/. Станция скорой медицинской помощи в Чите оставила три из семи бригад, специализирующихся на выездах к заразившимся коронавирусом, из-за снижения заболеваемости. Об этом сообщила журналистам пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

"Теперь к пациентам с COVID-19 выезжают три специализированные машины. По словам главного врача медицинской организации Николая Коновалова, пик нагрузки на специалистов станции пришелся на май - июнь, когда в день приходилось обслуживать до 90 вызовов, связанных только с заболеваемостью коронавирусом. Тогда для работы с пациентами были задействованы семь бригад", - говорится в сообщении.

Если заболеваемость продолжит снижаться, то к концу недели для работы с заразившимися планируется оставить две бригады специалистов.

По данным на 28 июля в Забайкальском крае зарегистрировано всего 4 059 случаев заражения, в том числе девять за последние сутки. Выписаны 3 603 человека, 47 пациентов скончались. Власти региона начали постепенно снимать ограничения для населения и бизнеса. В частности, работу возобновили базы отдыха, летние кафе, фитнес-центры, библиотеки, санаторно-курортные организации, пляжи. Также Забайкалье готовится к открытию кинотеатров и летних лагерей.

При этом власти продлили до конца августа обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет и сохранили обязательный масочный режим.