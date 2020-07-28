Ростовская область отложила новый этап снятия ограничений из-за роста случаев коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области приняли решение пока не переходить к новому этапу наложенных из-за пандемии ограничений, так как в регионе фиксируется рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе встречи с предпринимателями.

Ростовская область находится на втором этапе снятия ограничений, введенных в связи с пандемией. По последним данным, в регионе за все время выявили более 12,5 тыс. случаев заражения. В последние два дня ежедневный прирост числа заразившихся составляет более 130 человек, в то время как ранее этот показатель опускался ниже 100.

"На сегодняшний день сняты практически все ограничения, которые касаются так называемого второго этапа. Всего их три, на этой неделе я такого решения не принял. С учетом некоторой динамики роста мы понимаем, что сегодня люди уехали на юга, отдыхают, начали возвращаться оттуда, мы транзитный регион, через нас много людей проезжает, иногда останавливаются на несколько дней, и это тоже некоторая угроза", - сказал он.

При этом Голубев подчеркнул, что одной из приоритетных задач властей региона является нормализация условий для работы бизнеса. "Одной из задач, которые мы считаем для себя важными, является все-таки нормализация ситуации и создание условий для того, чтобы бизнес либо восстанавливался, либо двигался вперед, либо возобновлялся, а может быть, и заново начинался", - сказал глава региона.

На минувшей неделе в Ростовской области сняли часть ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. К своей деятельности при соблюдении ряда требований Роспотребнадзора вернулись музеи и дома культуры. Ранее в полном объеме возобновили работу детские сады, восстановлены предоставление гостиничных услуг, проведение тренировок в группах, работа плавательных бассейнов. При этом сохранена необходимость соблюдения санитарных мер, в том числе масочного режима.

Накануне стало известно, что с 1 августа в регионе возобновятся профилактические осмотры и диспансеризации взрослого населения.