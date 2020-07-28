Власти Удмуртии выплатят пособия на 40 тыс. детей в возрасте от трех до семи лет

ИЖЕВСК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртии по итогам года планируют выплатить пособия на 40 тыс. детей в возрасте от трех до семи лет, которые проживают в малообеспеченных семьях. По первоначальным подсчетам, на эту меру поддержки претендовали около 24 тыс. детей, сообщила ТАСС во вторник первый заместитель министра социальной политики и труда региона Ольга Лубнина.

"По расчетам мы предполагали, что у нас будет таких получателей не более 24 тыс. Учитывая складывающуюся сложную ситуацию с пандемией, мы понимаем, что уровень доходов части граждан он упал, и эти граждане тоже могут претендовать на выплаты. По состоянию на сегодняшнее утро, уже назначено и выплачено пособий на 31959 детей, все средства, которые необходимы для выплат, имеются у нас практически в полном объеме, финансирование идет на условиях софинансирования из федерального центра. Мы сделали дополнительную заявку в Минтруда РФ о выделении республике дополнительного финансирования из расчета, что до конца года мы будем иметь порядка 40 тыс. получателей данного пособия", - сказала Лубнина.

По ее словам, сейчас федеральный бюджет выделил на поддержку порядка 1,2 млрд рублей, еще 269 млн поступило из республиканского бюджета. Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях в связи с увеличением прогнозной численности получателей до 40 тыс. детей составляет 973,2 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 788,3 млн рублей.

По состоянию на 27 июля органы соцзащиты населения приняли уже более 56 тыс. заявлений, расходы бюджета составили более 1 млрд рублей. "Порядка 30% заявлений получают отказ, либо в силу недостоверности предоставления сведений, которые обозначаются, либо это семьи, которые имеют доход выше величины прожиточного минимума в силу получения дополнительных источников дохода, например, от продажи имущества", - добавила первый заместитель министра.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми от трех до семи лет включительно, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Документ предусматривает ежемесячные выплаты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля сообщил, что правительство России дополнительно выделит 18,5 млрд рублей на поддержку нуждающихся семей с детьми в возрасте от трех до семи лет.