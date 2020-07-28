"Херсонес Таврический" запустил экскурсии по истории христианства ко Дню крещения Руси

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Севастопольский музей-заповедник "Херсонес Таврический" разработал и запустил три экскурсии, посвященные истории христианства и роли в ней древнего Херсонеса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

Считается, что в месте, где располагался древний город Херсонес, в X веке принял христианство князь Владимир. Рядом с купелью, где был крещен князь, сейчас находится Свято-Владимирский собор.

"Нашими специалистами были разработаны три новые экскурсии, благодаря которым можно узнать об истории христианства и о том, какую роль в этой истории сыграл Херсонес. Они запущены специально к Дню крещения Руси", - сказала собеседница.

Она уточнила, что одна из экскурсий посвящена непосредственно крещению в 988 году князя Владимира в Херсонесе (на Руси его называли Корсунью). "В наши дни вопрос о том, в каком из храмов византийского Херсона Владимир Святославич принял Святое Крещение, остается открытым. В ходе экскурсии будут рассмотрены три существующие на сегодняшний день версии: крестообразный храм внутри Свято-Владимирского собора, "Базилика на агоре", крещальня при "Уваровской базилике", - пояснили в музее.

Вторая экскурсия посвящена архитектуре Херсонеса, и благодаря ей можно познакомиться с разными типами византийского культового зодчества, историей и архитектурными особенностями христианских храмов древнего города, а также деяниями христианских подвижников в Херсонесе Таврическом. Маршрут включает в себя осмотр уникальных археологических памятников западного, северо-восточного и восточного районов древнего города, а также знакомство с храмовой архитектурой центральной площади Херсонеса.

Кроме того, посетители музея смогут пройти тем же путем, которым в IX веке пронесли обретенные мощи Святого Климента - четвертого папы римского, сосланного в Херсонес за христианские проповеди и в 101 году принявшего здесь, согласно преданию, мученическую смерть. Обретение мощей описано Святым Кириллом - организатором и непосредственным участником перенесения мощей.

Также в пресс-службе музея сообщили, что в праздничный день вход на территорию музея-заповедника бесплатным для всех желающих (в обычное время свободно пройти могут только жители Севастополя).

О "Херсонесе"

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. В Средние века здесь основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.